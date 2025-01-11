İşsizlik kasımda yüzde 8.6’ya geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024’e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Kasım 2024’te bir önceki aya kıyasla 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.4 puan azaldı. TÜİK’e göre kasımda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 15.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11.9, kadınlarda yüzde 23 olarak hesaplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan kasım ayı işsizlik verileriyle ilgili olarak “İstihdamımız aynı dönemde 986 bin artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükselmiştir. En önemli göstergelerden biri olan işsizlik oranımız, yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşmiş. İstihdamımız aynı dönemde 986 bin artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükselmiştir” değerlendirmesinde bulundu.