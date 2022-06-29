İspanya'nın enflasyonu sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

İspanya'da haziran ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelerek rekor seviyeye ulaştı.

INE İstatistik Ofisi'nin verilerine göre; İspanya'da enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 10,2'ye yükseldi. Önceki aya ait veri yüzde 8,7 düzeyindeydi. Ülkede enflasyon 1985 yılından bu yana ilk kez yüzde 10 seviyesinin üzerine taşındı. İspanya'nın enflasyonunda yaşanan yükselişte, gıda ve enerji maliyetlerindeki artış etkili oldu.

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