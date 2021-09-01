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İspanya'da elektrik fiyatlarında rekor

01.09.2021 - 09:57
İspanya'da elektrik fiyatlarında rekor | Ekonomi Haberleri

İspanya'da elektrik fiyatları megavat saat başına 132,47 Euro'ya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Elektrik fiyatlarında artışın devam ettiği ve bu yıl içinde üçüncü kez rekor seviyelere ulaştığı İspanya'da, megavat saat başına elektrik fiyatları 130,53 olarak açıklanan düne nazaran bugün yüzde 1,49'luk artış gösterdi.

İspanya'daki enerji piyasa düzenleme kurulu OMİE'nin verilerine göre 2020 Eylül ayında ülkede megavat saat başına elektrik fiyatının 44,20 Euro olduğu hatırlatıldı.

OMİE ayrıca elektrik fiyatlarında geçen yıl ortalamasının 46,01 Euro olduğunu ve şimdiki rakamlarla kıyaslama yapıldığında yüzde 187,92'lik bir artış görüldüğünü bildirildi. Ülke içinde son dönemlerde ana gündem maddesi olan elektrik fiyatlarındaki artışlar siyasi tartışmalara da neden oldu.

İspanya'da Ocak 2020'den bu yana iktidarda olan sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, elektrik fiyatlarına karşı halka seferber olup, gösteriler düzenlemesi çağrısında bulundu.

Unidas Podemos'un Meclis Grup Genel Sekreteri Txema Guijarro, basına yaptığı açıklamada, "Bu durumdan hükümet suçlu değil ama bunu değiştirmek hükümetin sorumluluğundadır." dedi.

Guijarro, İspanyollardan, elektrik fiyatlarına müdahale etmesi için koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) üzerinde baskı kurmasını istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera ise Kovid-19 salgınının yarattığı sorunlar ve kuralık nedeniyle bazı barajlardaki suların azalmasından dolayı elektrik fiyatlarında artışlar olduğunu belirterek, fiyatlandırmaya müdahale etmeyeceklerini ancak barajlarla ilgili reform hazırlığı içinde olduklarını söyledi.


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