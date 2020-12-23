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İspanya'da 2021 devlet bütçesi kabul edildi

23.12.2020 - 09:45
İspanya'da 2021 devlet bütçesi kabul edildi | Ekonomi Haberleri

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin hazırladığı 2021 yılı devlet bütçesi, meclisin ardından yaklaşık üç hafta sonra senatoda da kabul edildi.

Senatoda yapılan oylamada, 145 "evet", 118 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edilen 2021 devlet bütçesi, 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

İspanya'da siyasi istikrarsızlıktan dolayı, bundan önceki devlet bütçesi 2018 yılında kabul edilmiş ve şimdiye kadar en uzun süre yürürlükte kalan bütçe olarak tarihe geçmişti.

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Ocak ayından beri iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partilerinden oluşan azınlık sol koalisyon hükümetine, bütçenin parlamentolardan geçmesi için Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partileri destek verdi.

2021 bütçesi, 239 milyar avro ile İspanya tarihindeki "en büyük sosyal harcamayı" ve AB fonlarından gelecek 27 milyar avroluk yardım dahil, bir yıl öncesine oranla yüzde 10,3'lük artışla 239 milyar 765 milyon avroluk "en büyük kamu yatırımını" içeriyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gösterilen İspanya'da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tahminlerine göre 2020'de gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 11,6'lık düşüş bekleniyor.


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