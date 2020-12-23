Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6383 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6763 TL seviyesini görürken; saat 09.55 itibarıyla 7.6523 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3647 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3332 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2796 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, yüzde 0.20 oranında yükselişle 90.48 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2184 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

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