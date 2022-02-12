İş dünyasından 'Yeni Ekonomi Paketi'ni değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Ekonomi Paketi'nin detaylarını bugün gerçekleştirdiği sunumla açıkladı. Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, temel gıdada yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini söyledi. İş dünyası yeni paketi değerlendirdi.

“İŞ DÜNYAMIZI DA EN AZ YÜZDE 7 İLAVE İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanımız, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdi. Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik ‘KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına’ kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakaladığımız istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını söyledi.

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Avdagiç, “Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma’nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız” dedi. Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını söyledi.

Avdagiç, “Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye’nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli’nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır” diye konuştu.

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“HÜKÜMETİMİZ ADIMI ATTI, BUNU TAÇLANDIRMAK VATANDAŞIMIZIN, REEL SEKTÖRÜMÜZÜN ELİNDE”

Avdagiç, “Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığımız olduğunu belirten Avdagiç, “Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz” dedi.

Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise “Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde “maksada hasıl” olacak bir teşvik olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti:“Burada Bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor.”

Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını söyledi. Avdagiç, “Bakanımızın açıkladığı “fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler” içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz” dedi.

“TEMEL GIDADA KDV İNDİRİMİ ESNAFI VE VATANDAŞI RAHATLATACAK”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini söylemesinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada KDV indiriminin fiyatlara yansımasının çok önemli olduğunu ifade eden Palandöken, “Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Temel gıdada yüzde 7 oranındaki indirimin esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir” diye konuştu.

“İNDİRİMİN HAZİNEYE GELİR KAYBI OLMAYACAK”

KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybının olmasını beklemediklerini de vurgulayan Palandöken, “Perakende satışlardaki yüzde 7 oranındaki KDV indiriminin, Hazineye gelir kaybına neden olmayacağını, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını tahmin ediyoruz. Toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesi ile esnafın üzerindeki vergi yükü azalacağı için kayıt dışılık da azalacaktır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır. Ancak, sadece temel gıdada değil tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinde vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve deterjan ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1’e düşürülürse enflasyon daha erken düşer” ifadelerini kullandı.

“MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e indirileceğine ilişkin açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum” dedi.