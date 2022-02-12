İngiltere ve İtalya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyede! | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken; İtalya’da da akaryakıt fiyatları şubat ayında rekor seviyede artarak 2 Euro’yu geçti.

İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere'de otomobil birliği AA'ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60'dan fazla artış gösterdi. Buna göre ülke genelinde benzin pompa fiyatı litre başına 1.47 sterline yükseldi. Dizel fiyatları ise 1.51 sterline ulaştı. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "İşletmeler bu hafta daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. İş ve nakliyenin temel yakıtı olan dizel fiyatlarındaki artış enflasyon üzerindeki baskıyı arttırıyor" denildi.

Uzmanlar, yükselişin petrol tedarikçileri arasındaki petrol üretimine ayak uydurma mücadelesinden ve Covid-19 seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından artan ham petrol talebinden kaynaklandığını söyledi. Uzmanlar ayrıca dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktardı.

ENFLASYONUN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de rekor seviyedeki akaryakıt fiyatlarının, bu yıl Nisan ayından itibaren yüzde 54 artması beklenen gaz ve elektrik fiyatlarıyla beraber enflasyonu daha da artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun Nisan ayında yüzde 7.25'e ulaşmasının beklediğini kaydetti.

İTALYA’DA AKARYAKIT FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

İtalya'da akaryakıt fiyatları Şubat ayında, 2014 yılında kaydedilen rekor seviyeleri aştı. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bir çalışmaya göre self servis hizmetin bulunduğu istasyonlarda benzinin litre fiyatı ortalama 1,826 Euro'ya, istasyon görevlisinin bulunduğu istasyonlarda ise 1,958 Euro'ya yükseldi. Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarında ise benzinin litre fiyatı 2 Euro'yu aşarken, motorinde ise litre fiyatı ortalama 1,838 Euro seviyesine çıktı.

Mario Draghi Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, artan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için 5 ila 7 milyar Euro'luk bir destek paketi hazırlığı yapıyor.

İtalya'da akaryakıt fiyatlarında 2021 yılında ortalama yüzde 15 artış yaşanmıştı.