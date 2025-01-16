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İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık ‘Eurotahvil’ ihracı

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#Türkiye İş Bankası#Eurotahvil#Eurobond
İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık ‘Eurotahvil’ ihracı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 04:00

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi.

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Bu yıl uluslararası piyasalarda Türkiye’den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9.125 olarak belirlendi.

Eurotahvil ya da eurobond, devletlerin ve şirketlerin finansman sağlamak amacıyla yurt dışında ihraç ettikleri borçlanma araçları anlamına geliyor.

İş Bankası’nın bu işleminin de ‘bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı’ olduğu ve 1.5 milyar dolara ulaşan talep geldiği belirtildi. Bu Eurotahvillerin yüzde 41’i İngiltere’ye, yüzde 28’i Ortadoğu ülkelerine, yüzde 21’i Avrupa’ya, yüzde 8’i ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42’lik kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36’sı bankalar, yüzde 19’u hedge fonlar, yüzde 3’ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “100 yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik” dedi.

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#Türkiye İş Bankası#Eurotahvil#Eurobond

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