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İş Bankası'na yeni sendikasyon kredisi

18.11.2022 - 16:26 | Son Güncelleme :
İş Bankası'na yeni sendikasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

İş Bankası 330,5 milyon Euro ve 191 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni işlemi için, 330,5 milyon Euro ve 191 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. 17 Kasım 2022 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America ve Standard Chartered Bank koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 17 ülkeden 28 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %4,00, ABD Doları diliminde ise SOFR + %4,25 oldu.

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İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması ve dijitalleşen süreçlerle sağlanacak kağıt tasarrufu performans kriterleri olarak tanımlandı. Performans kriterlerine ilişkin olarak belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, kredide faiz indirimi gerçekleşecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve sürdürülebilirlik lideri Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada; “Sürdürülebilirlik temalı kaynaklarımızı bu alandaki girişimlerimizin bütünleyici bir parçası olarak görüyor ve sürdürülebilirlik bağlantılı yeni kredimizle konuya verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Söz konusu işlem aracılığıyla bir taraftan ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 330,5 milyon Euro ve 191 milyon ABD Doları tutarındaki yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verirken, diğer taraftan da belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla çevresel ve sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.


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