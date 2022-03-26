  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İş Bankası’dan üst düzey atamalar
‹ Önceki Haber James Dyson Ödülü ilk kez Türkiye’de James Dyson Ödülü ilk kez Türkiye’de Sonraki Haber › Palandöken: Temizlik ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı Palandöken: Temizlik ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı

İş Bankası’dan üst düzey atamalar

26.03.2022 - 10:42
İş Bankası’dan üst düzey atamalar | Ekonomi Haberleri

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildiği belirtildi.

Atamalar ilgili İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli toplantısında, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi'' denildi.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Suat E. Sözen 1991 yılında İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhtelif Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerde görev yaptıktan sonra 2008 yılında Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sözen, 2017 yılından bu yana Bankanın Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter görevini sürdürüyordu.

##$HABER_1473449$##

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan İzlem Erdem 1990 yılında İş Bankası’nın İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. İktisadi Araştırmalar ve Sermaye Piyasaları Bölümlerinde üstlendiği görevlerin ardından 2008’de İktisadi Araştırmalar Müdürü olarak atandı. Erdem, bu sorumluluğun yanı sıra 2018 yılından bu yana Bankanın Baş Ekonomisti olarak görevini sürdürüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Tufan Kurbanoğlu 1993 yılında İş Bankası’nın Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümü’nde görevlendirilen Tufan Kurbanoğlu, aynı iş biriminde çeşitli görevler üstlendi. Kurbanoğlu, 2014 yılından bu yana Bankanın Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Müdürü olarak görev yapıyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.176 Değişim: -0,03% Hacim : 23.182 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.174 25.03.2022 Yüksek 2.195
Açılış: 2.180
14,8306 Değişim: 0,04%
Düşük 14,7991 25.03.2022 Yüksek 14,8739
Açılış: 14,8242
16,2949 Değişim: -0,21%
Düşük 16,2680 25.03.2022 Yüksek 16,4279
Açılış: 16,3284
933,82 Değişim: 0,12%
Düşük 927,88 25.03.2022 Yüksek 937,51
Açılış: 932,68
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.