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James Dyson Ödülü ilk kez Türkiye’de

26.03.2022 - 09:54
James Dyson Ödülü ilk kez Türkiye’de | Ekonomi Haberleri

JAMES Dyson Vakfı tarafından 29 ülkede düzenlenen ve genç mühendisleri destekleyen uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülü artık Türkiye’de de bulunuyor.

jamesdysonaward.org adresinde başvuruların başladığı ve Türkiye’den de mühendis ve tasarım öğrencileriyle yeni mezunlarının katılabildiği yarışmada ulusal kazananlar 5 bin, uluslararası kazananlar ise 30 bin Sterlin’e kadar para ödülü kazanabilecek. James Dyson Ödülü, 2005 yılından bu yana, girişimci ruha sahip lisans öğrencilerine ve yeni mühendislik ve tasarım mezunlarına “Problem çözen bir şey tasarlama” konusunda meydan okuyor.


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