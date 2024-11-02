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İnşaatta yüzde 4-5 büyüme bekleniyor

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#Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği#Türkiye İMSAD#GSYH
İnşaatta yüzde 4-5 büyüme bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 04:00

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ekim 2024 sonuçları açıklandı.

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Rapora göre, 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar TL tutarında ödenek öngörüldü. Önümüzdeki yıl Afetlere Dirençli Şehirler Projesi kapsamında kentsel dönüşüm için ayrılan kaynak tutarı 120 milyar TL olurken bu tutarın GSYH’ye oranı ise yüzde 0.9 olarak belirtildi. Uygulanan ekonomi politikalarının olası etkileri ve 2025 yılı bütçesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 4-5 arasında bir büyüme gösterebileceği raporda ön görüldü.

Deprem bölgesi alt ve üst yapı yatırımlarının inşaat sektörünün büyümesine 2 puan katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Ayrıca, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de 1.5-2 puan katkı vereceği belirtildi. Raporda yer verilen bilgilere göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi de bu yılın ağustos ayında 2023 yılı ağustos ayına göre yüzde 2.7 daraldı. Yılın ilk çeyrek döneminde üretim geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 10.9 yükseldi.

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#Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği#Türkiye İMSAD#GSYH

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