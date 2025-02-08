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İnşaatta toparlanma sinyali geliyor

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#Türkiye İMSAD#Aylık Sektör Raporu#İnşaat
İnşaatta toparlanma sinyali geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 04:00

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ocak 2025 sonuçları açıklandı.

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Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 arttığı belirtildi. Yıl boyunca yaşanan değişime de raporda yer verildi. Yılın ilk çeyrek döneminde üretimin geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 10.9 yükseldiği, ikinci çeyrekte ise yüzde 3.9 azaldığı kaydedildi. Üçüncü çeyrekte de üretimdeki gerilemenin sürdüğüne ve yüzde 2.2 oranında azalma görüldüğüne değinildi. Yeni inşaat siparişleri ise ocak ayında bir önceki aya göre 6.9 puan artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Mevsimsel olarak düşük olan kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi. Yeni siparişler, 2023 Mayıs seviyelerine geri döndü. Ayrıca inşaat sektörü güven endeksi, kasım ve aralık aylarındaki artışların ardından 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre 4.8 puan arttı ve 90.4 puana yükseldi.

 

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#Türkiye İMSAD#Aylık Sektör Raporu#İnşaat

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