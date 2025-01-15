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İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı

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#Konut#İnşaat#Big Para
İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:06

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 10,8, aylık yüzde 3,2 arttığını açıkladı.

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TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretimi, aylık ise yüzde 3,2 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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#Konut#İnşaat#Big Para

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