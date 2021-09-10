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İnşaat maliyet endeksi yükseldi

10.09.2021 - 10:28
İnşaat maliyet endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 2,56, yıllık bazda yüzde 44,76 artış kaydetti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endeks temmuzda aylık bazda yüzde 2,56, yıllık yüzde 44,76 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 artış gösterdi.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 artı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,67, işçilik endeksi ise yüzde 20,37 yükseliş kaydetti.


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