  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde
‹ Önceki Haber İnşaat maliyet endeksi yükseldi İnşaat maliyet endeksi yükseldi Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

10.09.2021 - 10:42
Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da temmuz ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasının etkisiyle ağustosta yüzde 3,9’a yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,9’a çıkarak 2 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etti. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda değişmedi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürün fiyatları ağustosta yıllık yüzde 12,6 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 26,7, elektrik fiyatlarında ise 1,7 artış görüldü. Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ağustosta yıllık yüzde 4,6 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 2,8 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi. Ülkede enflasyon, en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

##$HABER_1471408$##

Almanya'da enflasyon 2020’de tüketim mallarındaki KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki azalışın etkisiyle ortalama yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşmişti. Yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında, KDV indirimlerinin sona ermesinin ve 2020’de düşük kalan petrol fiyatlarının bu yıl artmasının etkili olduğunu belirtti. Analistler, ülkede enflasyon oranının gelecek aylarda yüzde 4-5 aralığına geleceğini ve 2022'de belirgin bir düşüş olmayacağını tahmin ediyor.

Bunun en büyük nedenleri olarak “baz etkisi”, sanayinin üretimde kullandığı ara malların arzında yaşanan sıkıntıların fiyatlara baskı oluşturması ve iklim vergisi gösteriliyor.

Almanya'da hükümet, salgın kaynaklı önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek için geçen yıl KDV indirimine gitmişti. Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık'ta yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e düşürülmüştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: -0,96% Hacim : 10.917 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 10.09.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.455
8,4557 Değişim: 0,22%
Düşük 8,3894 10.09.2021 Yüksek 8,4719
Açılış: 8,4375
10,0120 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9410 10.09.2021 Yüksek 10,0289
Açılış: 9,9931
486,11 Değişim: -0,14%
Düşük 484,40 10.09.2021 Yüksek 489,95
Açılış: 486,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.