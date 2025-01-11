İnşaat maliyet artışı 3.5 yılın en düşüğü

Haberin Devamı

Böylece yıllık artışta Nisan 2021, aylık artışta Şubat 2021’den sonraki en düşük oranlar görüldü. Kasımda malzeme endeksi aylık yüzde 0.18, yıllık yüzde 28.25 arttı. İşçilik endeksi ise aylık yüzde 0.25 azalırken, yıllık yüzde 54.93 oranında yükseldi. Aynı dönemde bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.72 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.42 arttı. Endekslerde aylık bazda düşüşler yaşanması dikkat çekti.