İngiltere’ye model oldu büyük ödülü kaptı

Türkiye Down Sendromu Derneği’nin müthiş hikâyesini dinledim geçtiğimiz akşam. 2009’da tohumları atılan bir dernek. İlk çocuğunu Down sendromlu olarak kucağına alan Gün Bilgin’in, iki kadın yol arkadaşının ortaklığıyla kurduğu ve müthiş programlar hayata geçiren bir sivil toplum kuruluşu.

Gün Bilgin hikâyesini anlatırken, “30 yıl önce yüreğime düşen bir ateşle yola çıktık” dedi. “Ne yapabilirim” sorusunun yanıtını buldukça “Diğer çocuklar için de bir şeyler yapmalıyım” düşüncesine evrilen dernek sürecini anlattı.

Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacı büyük. Global verilere göre nüfusun ortalama 900-1000’de biri Down sendromlu olarak doğuyor. Türkiye’de tahmini 80 ila 100 bin arasında Down sendromlu birey var. Dedi ki Gün Bilgin, “Meselemiz Türkiye ile. Biz dönüştürmek istiyoruz. Normal çocuklarla aralarındaki makasın mümkün olduğunca daha az açılması için çalışıyoruz. Aile ile daha doğum öncesinden çalışılması gerekiyor çünkü 0-3 yaş altın yıllar. 11 merkeze ulaştık.”

HİLTON BOMONTİ KAPILARI AÇTI

Derneğin ‘aile destek, hayata merhaba, kaynaştırma, bağımsızlığa hazırlık ve istihdam’ başlıklarında programları var. Bunun için üniversitelerle çalıştıklarını söyleyen Bilgin, Down sendromu hakkındaki tüm uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da üye olduklarını vurguladı.

Derneğin istihdam programı, sınırları aşan nitelikte bir çalışma. Down sendromlu bireyi iş hayatına hazırlayan ve çalışırken yanında olan ‘istihdam koçları’ programın can alıcı ayağı. Dernek çatısı altında bugün altı istihdam koçu var. Ve bugüne kadar 130 Down sendromlu birey bu sayede hâla iş hayatında. Elbette işin içine özel sektör desteği girince rengi değişiyor. Burada da öyle olmuş. 2014’te açılan Hilton Bomonti, ilk günden itibaren ‘Türkiye Down Sendromu Derneği’nin istihdam programına dahil oluruz’ demiş. Şu anda yiyecek içecek departmanında çalışan üç kişi çalışıyor. Bence sadece kendileri için değil çevrelerindeki herkes için yeni kapılar açıyorlar. Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü Eda Katalan da benimle aynı fikirde. “Amacımız fırsat eşitliği yaratmak. Bu arkadaşlarımız açılıştan itibaren misafirlerimizle yüz yüze. Hem çalışma arkadaşlarının hem de konukların Down sendromu ile ilgili düşüncelerini dönüştürüyorlar” dedi.

Öyle ki uygulanan bu çalışmanın Hilton’un global merkezinde büyük ilgi gördüğünü ve İngiltere ve İrlanda’nın Bomonti’den modeli alarak uyguladığını da anlattı. Model tam dokuz ülkede uygulanmış.

VE BÜYÜK ÖDÜL

İstihdam programı büyük bir ödülün de yolunu açtı. Hilton Global Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği’nin ‘Misafirperverlik Kariyer Gelişimi Projesi’ne az sayıda ülkeye verilen 250 bin dolarlık fon aktarma kararı aldı. Bu fon ile ne yapılacak? Yanıtı Gün Bilgin şöyle verdi. “Bu fon ile yeni istihdam koçları eğitilecek. Beş gün eğitim, beş gün uygulama ve bir sınav sonrasında sertifika alınıyor. Örneğin Hilton Bomonti’den Eda Katalan Hanım özel sektördeki ilk sertifikalı istihdam koçumuz. Hedefimiz 18 koç eğitmek. 24 Down sendromlu bireyin de turizm alanında istihdam edilmesini sağlamak.”

İŞ DÜNYASINA ‘KOÇLUK’ ÇAĞRISI

Gün Bilgin’in iş dünyasına bir de çağrısı oldu. Bilgin, “Hedefimiz, tüm firmaların en az bir iş koçu yetiştirmesini sağlamak. Bu, yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, daha kapsayıcı bir iş kültürü için önemli bir adımdır. İş koçu olmak isteyen çalışanlarınıza, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından verilen iki haftalık bir eğitim sunuyoruz. Bu eğitimle, sadece bireyin değil, toplumun dönüşümüne de katkıda bulunmuş olacaksınız. Down sendromlu bireylerin güçlü ve yetenekli yanlarını iş dünyasına kazandırmak için bir adım atın. Harekete Geçin! Gelin, birlikte daha kapsayıcı ve eşit bir gelecek için çalışalım!”

‘GENÇLERİN AKLINA DERİ İŞİNİ SOKUYORUZ’

Dünyaca ünlü moda markası Balmain’in ayakkabılarını tasarlayan Çorumlu Safa Şahin’in hikâyesini bu köşede anlatmıştım. Safa, yoluna devam ediyor ama bir yandan da Selçuk Üniversitesi’nde tasarım eğitimleri veriyor. Şimdi Safa’nın öğrencileri onun adını dünyaya duyuran yarışmada boy gösteriyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘6. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Bu kadar etkili bir yarışmanın arkasındaki isim kimdi peki? İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Jüri Başkanı Emel Güven Bardız, gençlerin yolunu açan bu yarışmanın arkasındaki isim. Ben de yeni tanıştım. Heyecanla anlattı yarışmayı:

“Deri çok bilinen bir sektör değil. Biz gençlerin aklına deri sektörünü sokmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar başvuru yapan bin 273 yarışmacımızın 67’si ödül aldı. 16’sı yurtdışında eğitim gördü. Dünyaca ünlü isimler çıktı. Finale kalan tasarımcılarımızın çoğu sektörde iş buluyor. Örneğin bu yıl saraciye kategorisi ilk üç finalisti de yarışmanın hemen ardından iş teklifi aldı. Bu da doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi.”