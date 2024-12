İngiltere'den Vodefone'un 21 milyar dolarlık birleşmesine onay

Haberin Devamı

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Vodafone ve Three'in, İngiltere genelinde yüksek hızlı 5G şebekesi kurmak için milyarlarca sterlin yatırım yapma sözü vermesinin ardından birleşmenin gerçekleşeceğini bildirdi.



AFP'nin haberine göre geçtiğimiz yılın haziran ayında kamuoyuna duyurulan planlanan birleşmenin değeri, toplamda 27 milyon müşterisi bulunan Vodafone ve Three tarafından yaklaşık 16,5 milyar sterlin (21 milyar dolar) olarak hesaplanıyor.



Vodafone'a göre gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen birleşme , yeni grubu müşteri sayısı bakımından İngiltere'nin şu anki en büyük iki mobil operatörü BT EE ve Virgin Media O2'nin üstüne taşıyacak.



Birleşmeyle ilgili CMA soruşturmasına liderlik eden Stuart McIntosh, "Birleşmenin İngiltere mobil sektöründe rekabeti artıracağına inanıyoruz ve Vodafone ve Three'nin önerdiğimiz önlemleri uygulamaya koymayı kabul etmesi halinde devam etmesine izin verilmeli" dedi.



Vodafone, birleşmenin "İngiltere mobil sektöründe yeni bir güç yaratacağını, İngiltere telekomünikasyon sektöründe dönüşümü sağlayacak daha fazla rekabet ve yatırımı harekete geçireceğini" söyledi.



Vodafone ve Three, ayrı bir açıklamada "Avrupa'nın en gelişmiş 5G ağlarından birini oluşturmak için 11 milyar sterlin yatırım yapma sözü verdi" dedi.



Yeni ağın İngiltere nüfusunun yüzde 99'una ulaşacağı ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin daha yaygın bir şekilde benimsenmesiyle veri talebinin daha da hızlanacağı göz önüne alındığında 50 milyondan fazla müşteriye fayda sağlayacağı belirtildi.



Vodafone Genel Müdürü Margherita Della Valle, "Onay, İngiltere'nin telekomünikasyon sektörünün el frenini indiriyor ve artan yatırım, İngiltere'yi Avrupa telekomünikasyon sektörünün ön saflarına taşıyacak" dedi.



CK Hutchison Başkan Yardımcısı Canning Fok, grubunun "birleşen işletmenin ağ yatırım planını hayata geçirmesi için tam destek vereceğini" söyledi.