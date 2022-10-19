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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi

19.10.2022 - 09:30
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon eylül ayında yüzde 10'un üzerine çıkarak, yeniden çift haneyi gördü. Ülkede enflasyon böylelikle 40 yılın zirvesini yeniledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 10.1 oranında arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 10 seviyesindeydi. Böylelikle ülkenin enflasyonu bir ay aradan sonra yeniden çift haneye çıkarak 40 yılın zirvesini yeniledi.

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Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 artış olacağı yönündeydi.


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