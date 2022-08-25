İngiltere'de asgari ücretin saatlik 15 sterlin olması istendi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de asgari ücrete zam yapılması için 5,5 milyon üyesi olan sendika harekete geçti ve saatlik asgari ücretin 15 sterlin olmasını talep etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere’de 48 sendikanın üye olduğu ve 5,5 milyon işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) asgari ücretin saatlik 15 sterline (yaklaşık 320 TL) çıkarılması çağrısında bulundu.

İngiltere’de asgari ücret 23 yaş üzeri işçiler için asgari ücret 9,50 sterlinken 21 ve 22 yaşındakiler için 9,18, 18-20 aralığı için ise 6,83 sterlin.

Sendikalar bu farklılığın da ortadan kaldırılmasını ve her yaş grubu için aynı asgari ücretin uygulanmasını talep etti.

Hükümet ise asgari ücretin işsizliği artırma riski taşıdığını belirtiyor.

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,8 seviyesinde ve pek çok sektörde yeterli sayıda işçi bulunamıyor.

Öte yandan enflasyon, özellikle de gıda ve yakıt fiyatlarındaki yükselişler hayat pahalılığını da artırıyor.

TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady “Her işçiye yeterli bir hayat standardı sağlayacak bir maaş ödenmeli” dedi ve ekledi:

“Fakat milyonlarca düşük ücretli işçi iki yakasını bir araya getiremezken şimdi de iyice artan faturalarla birlikte ay sonunu getiremeyecek hale geldi.

“Dahası, aynı emeği harcayan ve aynı işi yapan 20 yaşındaki biriyle 23 yaşındaki biri arasında neden ayrımcılık yapılıyor?”

Hükümet bu yıl asgari ücrete yapılan artışın tüm zamanların en büyük artışı olduğunu vurguladı ve daha büyük bir artışın piyasaya zarar verebileceğini belirtiyor.

TUC ise pek çok büyük şirketin giderek artan oranda kâr payı dağıttığını hatırlatarak işçi sınıfının da bundan pay alması gerektiğinin altını çiziyor.

BBC’ye konuşan O’Grady, hükümetin “Yüksek maaşlı bir ekonomi” vadettiğini hatırlatarak “Buna elektrik ve doğalgaz faturalarının bütçelerini nasıl etkileyeceğini korkuyla düşünen ve çocuklarına okul üniforması almakta zorlanan işçilerin maaşını yükseltmekle başlamalılar” diyor.

İngiltere’de 1999’da asgari ücret ilk defa uygulanacağı zaman da bazı ekonomistler bunun işsizliği artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fakat o tarihten bu yana asgari ücret ile işsizlik arasında bağlantı kuran herhangi bir çalışma olmadı.

TUC, dünya genelindeki örneklerin asgari ücretteki artışın genel olarak maaşlarda yükselmeye yol açtığını gösterdiğini belirtiyor.

Etiketler