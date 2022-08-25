"E-İhracat Destekleri" belirlendi

E-İhracat konsorsiyumlarının ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık da 1,5 milyon liraya kadar destek verilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; e-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1,5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Cumhurbaşkanlığının "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

DİJİTAL PAZARYERİ TANITIM DESTEĞİ

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL’yi geçemeyecek.

E-İHRACAT TANITIM DESTEĞİ

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, 4 üncü madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30 milyon TL’yi geçemeyecek.

SİPARİŞ KARŞILAMA HİZMETİ VE DEPO KİRA DESTEĞİ

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenecek.

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek.

Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL’yi geçemeyecek.

YURT DIŞI PAZARYERİ ENTEGRASYON DESTEĞİ

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenecek.

ÇEVRİM İÇİ MAĞAZA VE HEDEF ÜLKE E-TİCARET PAYDAŞLARINDAN ALMAN HİZMET DESTEĞİ

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

PAZARYERİ KOMİSYON GİDERİ DESTEĞİ

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL’yi geçemeyecek.

YARARLANICILARA İLİŞKİN ÜST LİMİTLER

Söz konusu maddeler kapsamındaki desteklere ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.

Bu bölüm kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45 milyon TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

SEKTÖREL TİCARET VE ALIRA HEYETİ DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1,25 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

E-İHRACAT TANITIM PROJESİ DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl süresince yıllık 4 milyon TL’ye kadar %75 oranında desteklenecek.

E-ihracat tanıtım desteğinden işbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

E-İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, ikinci bölümde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alman hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

TÜRKİYE E-IHRACAT PLATFORMU DESTEĞİ

Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijhalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 150 milyon TL’ye kadar desteklenir. Bu kapsamda en fazla 1 proje desteklenecek.

E-İHRACAT DESTEK PROGRAMLARI VE PROJE ESASLI DESTEKLERİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

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