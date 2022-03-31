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İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek büyüme

31.03.2022 - 12:40
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek büyüme | Ekonomi Haberleri

İngiltere ekonomisi 2021 yılında yüzde 7,4'lük büyüme ile İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti.

 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yayımlanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 2021 yılında gerçekleşen yüzde 7,4 seviyesindeki büyüme de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi. İngiltere böylelikle 2021 yılında beklentilerin üzerinde büyüdü. İngiltere ekonomisi, dördüncü çeyrekte ise yüzde 1,3 büyüdü.

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