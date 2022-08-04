  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yıl sonra en sert faiz artışı
‹ Önceki Haber Enflasyona en belirgin katkı temel mal ve hizmetten geldi Enflasyona en belirgin katkı temel mal ve hizmetten geldi Sonraki Haber › Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yıl sonra en sert faiz artışı

04.08.2022 - 14:39
İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yıl sonra en sert faiz artışı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak 27 yıl sonra en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine yükseltti. Banka böylelikle, 1995 yılından bu yana en sert faiz artışını yaptı. İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini de yükseltirken, yılın dördüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin resesyona gireceğini öngördü.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.724 Değişim: 1,46% Hacim : 44.403 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.701 04.08.2022 Yüksek 2.734
Açılış: 2.701
17,9392 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9146 04.08.2022 Yüksek 17,9906
Açılış: 17,9271
18,3633 Değişim: 0,66%
Düşük 18,2123 04.08.2022 Yüksek 18,3995
Açılış: 18,2421
1.032,02 Değişim: 1,42%
Düşük 1.016,05 04.08.2022 Yüksek 1.033,53
Açılış: 1.017,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.