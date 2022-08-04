İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yıl sonra en sert faiz artışı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak 27 yıl sonra en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine yükseltti. Banka böylelikle, 1995 yılından bu yana en sert faiz artışını yaptı. İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini de yükseltirken, yılın dördüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin resesyona gireceğini öngördü.

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