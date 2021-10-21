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İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına hazırlanıyor

21.10.2021 - 09:12
İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faiz artırımına gitmesine ilişkin beklentiler arttı.

Hafta başında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin G30 Grubu tarafından düzenlenen çevrim içi bir panelde verdiği mesajlar, piyasaların merkez bankasına yönelik faiz artırım beklentilerini artırmasına neden oldu.

Bankanın para politikasının arz yönlü sorunları çözemeyeceğini belirten Bailey’nin, “Ancak banka özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir.” şeklideki ifadesi, olası bir faiz artışının beklenenden daha erken gelebileceği yönünde yorumlandı.

Bu yüzden açıklamaların etkisiyle pazartesi günü ülkede 2 yıllık tahvil faizlerini 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizleri ise 8 baz puan artış gösterdi. Goldman Sachs ve JP Morgan, açıklamanın ardından bankanın yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

AA muhabirinin sorularının yanıtlayan Swissquote Piyasa Analisti İpek Özkardeşkaya, “Şu anda artan enflasyon beklentileri İngiltere Merkez Bankası’ndaki şahinleri tetiklemiş durumda. Yılın dördüncü çeyreğinde enflasyonun yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.” ifadelerinin kullandı.

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İngiltere’de enflasyonun yükseliş trendinin yakından izleneceğinin altını çizen Özkardeşkaya, “Enflasyonda eğer böyle rakamlar görürsek yıl sonu 10 baz puanlık bir artış, takibinde şubat ayında 25 baz puanlık ve ağustos ayında bir 25 baz puanlık artış daha gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TD Securities’ten yapılan açıklamada Bailey’in açıklamalarının ardından gelecek ay bankanın faiz artırım kararının gelmesinin beklendiği, İngiltere’de enerji tüketici fiyatlarında altı aylık arayla yılda iki kez yapılan güncellemelerin ilerleyen dönemde ülkedeki enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturabileceği, bu yüzden de önden faiz artırımına gidilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

İngiltere’de manşet enflasyonun bu yılın ocak ayında yüzde 0,7 seviyesindeyken, ağustosta 3,2 seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Berenberg Kıdemli Ekonomisti Kallum Pickering ise ülkede enflasyonun gelecek yılın başında yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceğini belirtti.

Öte yandan Pickering, enflasyonda bu yükseliş trendinin zaten bankanın projeksiyonlarında yer aldığını belirterek, “Aralıkta yapılacak bir faiz artışı aşırı bir tepki veya daha da kötüsü panik içerisinde verilmiş bir tepki gibi görünebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Pickering, “İngiltere Merkez Bankası diğer merkez bankaları gibi çok yakın zamana kadar enflasyon riskleri konusunda çok iyimserdi. Ani bir tepki, piyasaları, tüketicileri ve işletmeleri gereksiz yere korkutabilir.” uyarısında bulundu.

Pickering yine de Başkan Bailey’in son açıklamasının ardından İngiltere Merkez Bankası’nın olası ilk faiz artırım beklentisini gelecek yılın mayıs ayından şubat ayına, ikinci olası faiz artırım beklentisini ise gelecek yılın ağustos ayından mayıs ayına çektiğini belirtti.

BAİLEY’İN SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Öte yanan sön dönemde sıklıkla enflasyonist baskıların “geçici” olduğu yönünde açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in son açıklamalarının alışılagelmedik bir iletişim şekli olduğunu söylemek mümkün.

Örneğin, İngiltere Merkez Bankası’nın 2006 ve 2011 yılları arasında para politikası kurulu üyeliği yapmış olan Andrew Sentance, merkez bankası başkanı için “İletişimi çok iyi yönettiğini düşünmüyorum. Gönderdiği mesajlar genellikle bir tasarımdan ziyade tesadüfen ortaya çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor. İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.


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