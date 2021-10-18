  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İngiltere Merkez Bankası Başkanından faiz artırım sinyali
‹ Önceki Haber Konut Fiyat Endeksi yüzde 3,9 arttı Konut Fiyat Endeksi yüzde 3,9 arttı Sonraki Haber › Motorine 23 kuruş zam Motorine 23 kuruş zam

İngiltere Merkez Bankası Başkanından faiz artırım sinyali

18.10.2021 - 16:18
İngiltere Merkez Bankası Başkanından faiz artırım sinyali | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, yükselen enflasyonu frenlemek için Banka'nın harekete geçebileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Merkezi Washginton D.C'de olan G30 Grubu'nun düzenlediği çevrim içi panelde yaptığı konuşmada, para politikasının arz yönlü sorunları çözemeyeceğini söyledi.

Bailey, "Ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir. İşte bu yüzden İngiltere Merkez Bankası olarak sinyal verdik. Bu da harekete geçmemiz gerektiğine dair başka bir sinyal. Ama elbette bu eylem, para politikası toplantılarımızdan gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede iş gücüne olan talebin giderek arttığını belirten Bailey, "İş gücü arzının büyümesiyle ilgili endişelerim var." değerlendirmesinde bulundu.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER ARASINDA İLK FAİZ ARTIRIMI YAPAN MERKEZ BANKASI OLABİLİR

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor. İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3154 Değişim: -0,17%
Düşük 9,3070 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8481 Değişim: -0,02%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
533,30 Değişim: 0,66%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.