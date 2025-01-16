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İngiltere ekonomisi büyüdü

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#İngiltere#Ekonomi#Büyüme
İngiltere ekonomisi büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:54

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

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İngiltere ekonomisi 2024 Kasım'da yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Kasım 2024'e ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ekonomik büyüme yüzde 0,1 oldu. Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Hizmet sektörü kasımda yüzde 0,1 büyürken, imalat ve inşaat üretiminde yüzde 0,4'er düşüş görüldü.

Ekonomi, eylül-kasım dönemini kapsayan üç ayda ise önceki çeyreklik döneme göre yatay seyir izledi.

İngiltere ekonomisi Ekim 2024'te yüzde 0,1 daralmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, büyüme rakamlarının ardından X'te yaptığı paylaşımda, "Ekonomik büyümeyi daha hızlı başlatmaya kararlıyım. Bu da yatırım oluşturmak, reformları gerçekleştirmek ve ticareti artırmak demek. Bu büyümeyi sağlamak için her gün çalışacağım ve çalışan insanların cebine daha fazla para girmesini sağlayacağım." değerlendirmesini yaptı.

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#İngiltere#Ekonomi#Büyüme

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