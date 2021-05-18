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İngiltere’de işsizlik geriledi

18.05.2021 - 14:18
İngiltere’de işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlara göre, İngiltere'de, şubat ayında yüzde 4,9 seviyesinde olan işsizlik oranı martta yüzde 4,8 seviyesine geriledi. ING Ekonomisti Smith, “Hükümetin maaş destek programı, sonbahardaki işten çıkarmaların önüne geçmeyi başarmıştı. Şimdi diğer alanlarda da temkinli bir toparlanma görüyoruz” dedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıklamasında, martta ülkede işsizliğin gerilemesi, istihdam piyasasında toparlanmanın öncü işaretleri olarak yorumlandı. Açıklamada, mart ayı itibarıyla ülkede iş gücünün yüzde 19’unun hükümetin maaş destek programından faydalandığı bildirildi.

İşsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ING Ekonomisti James Smith, verilerin zor dönemin atlatılmaya başlandığının bir işareti olduğunu belirterek, “Hükümetin maaş destek programı, sonbahardaki işten çıkarmaların önüne geçmeyi başarmıştı. Şimdi diğer alanlarda da temkinli bir toparlanma görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, 2020 yılının mart ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmayacak durumda olanlara, maaşlarının yüzde 80’inin, 2 bin 500 sterlini geçmemek şartıyla, ödenmesine karar vermişti.

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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bütçe düzenlemeleri kapsamında maaş destek programının 2021 yılının eylül ayının sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

İşsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından FTSE 100 endeksi Londra saatiyle 11.06’da yüzde 0,32 yükselerek 7,055,27 seviyesinde işlem gördü.

Bu arada, İngiltere'de hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, ülkede 17 Mayıs'ta normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesiyle, eğlence merkezleri de dahil olmak üzere daha fazla işletme yeniden açıldı. Böylece, salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Ülkede halen açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar bir araya gelinebiliniyor ve düğünlere 30'a kadar kişi katılabiliyor.
21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.


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