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AB'nin ihracatı yüzde 10'un üzerinde arttı

18.05.2021 - 13:39
AB'nin ihracatı yüzde 10'un üzerinde arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nin (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 195,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 19 yükselerek 176,3 milyar avroya çıktı. Böylece AB'de mart ayında 18,8 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 yükselişle 212,1 milyar avro, ithalat da yüzde 19,2 artışla 196,3 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, martta yaklaşık 15,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,6 milyar avro ile ABD, 25,6 milyar avro ile İngiltere, 21,1 milyar avro ile Çin, 13,9 milyar avro ile İsviçre, 8 milyar avro ile Rusya ve 7,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,1 milyar avro ile Çin, 21,1 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile Birleşik Krallık, 11,1 miyar avro ile Rusya, 10,8 milyar avro ile İsviçre ve 6,8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.


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