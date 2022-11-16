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İngiltere’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

16.11.2022 - 12:21 | Son Güncelleme :
İngiltere’de enflasyon 41 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon, yükselişini sürdürerek ekim ayında yüzde 11,1 tırmanarak 41 yılın zirvesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2 gelirken; yıllık bazda 11,1'e yükseldi. Enflasyondaki yükseliş, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artışını sürdürüyor.

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Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan enflasyona ilişkin piyasa beklentisi, ekim ayında yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi.


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