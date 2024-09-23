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İngiltere acı reçeteyi duyuracak... İngiliz Bakan bütçedeki kara deliği yok edebilecek mi?

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#İngiltere#İşçi Partisi#Muhafazakar Parti
İngiltere acı reçeteyi duyuracak... İngiliz Bakan bütçedeki kara deliği yok edebilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 09:58

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yapacağı konuşmaya odaklandı. Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarının ardından yönetime gelen İşçi Partisi'nin ekonomik kararları bu konuşmada açıklanacak. Bütçede oluşan 22 milyar sterlinli kara deliğe değinilecek ve Bakan Reeves "Britanya'yı yeniden inşa etme" sözü verecek. Bakanın ayrıca İşçi Partisi konferansında yapacağı konuşmada ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için oldukça zorlu kararları duyuracağı bekleniyor.

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İktidardaki İşçi Partisi'nin ilk ayrıntılı bütçesinin açıklanmasından bir ay kadar önce gelen konuşma, vergi artışları korkusuyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Temmuz ayında yapılan genel seçimlerde merkez sol görüşlü İşçi Partisi'nin ezici bir zafer kazanmasının ardından başbakan olan Keir Starmer, kamu maliyesinde 22 milyar sterlinlik (28 milyar dolar) bir kara delik oluşmasından seçimden mağlubiyetle ayrılan Muhafazakar Parti hükümetini sorumlu tuttu.

İngiltere'nin devlet borcu Ağustos ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 100'üne ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu seviye 1960'ların başından bu yana görülmemiş düzeyde.

Reeves'in pazartesi günkü konuşmasında Britanya'yı yeniden inşa edecek ve İşçi Partisi'nin söz verdiği değişimi sağlayacak bir bütçe sözü vermesi ve ekonomik büyümeyi hükümetin bir numaralı misyonu olarak belirlemesi bekleniyor.

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İşçi Partisi, 10 milyon emekliye yönelik kış yakıt yardımını kaldıracağını duyurmuştu. Bu karar şiddetle eleştiriliyor.

Sendika Unite'ın genel sekreteri Sharon Graham, Starmer'ın acımasız politikasını sert bir dille eleştirdi.

Graham, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Kendisinden duymak istediğim öncelik, teşvik ödemesini iptal etme kararını geri almasıdır" dedi.

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#İngiltere#İşçi Partisi#Muhafazakar Parti

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