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İngiltere 19 milyarlık dev satış için değişikliğe gidilmesini istedi

13.09.2024 - 15:13 | Son Güncelleme :
İngiltere 19 milyarlık dev satış için değişikliğe gidilmesini istedi | Ekonomi Haberleri

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Vodafone'un Telekomünikasyon şirketi Three UK'i 19 milyar dolara satın almasını öngören anlaşmanın on milyonlarca müşterinin faturasının yükselmesine yol açabileceğini tespit ederek, şirketlerin anlaşmada değişiklik yapmasını talep etti.

CMA, Vodafone'un Three UK'i 19 milyar dolara satın alma anlaşmasına ilişkin ön bulgularını yayımladı.

Buna göre kurum, Ocak 2024'te başlayan ilk soruşturmasında Vodafone'un Three UK'yi satın almasıyla on milyonlarca müşterinin daha yüksek fiyatlar ve düşük kapsamlı hizmetle karşılaşabileceği için rekabette önemli bir azalmaya yol açabileceğini tespit etti.

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CMA, 7 Aralık'ta nihai kararına varmadan önce şirketlerin anlaşmada değişiklik yapmasını talep etti.

Kurum, bulgularıyla ilgili kamuoyuna danışacak ve nihai bir karar vermeden önce potansiyel çözümleri araştıracak.

Söz konusu birleşmesinin gerçekleşmesi halinde, ülkedeki mobil operatör sayısı dörtten üçe düşecek.


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