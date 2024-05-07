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İngiliz petrol devi BP'nin kârı sert düştü

07.05.2024 - 09:53 | Son Güncelleme :
İngiliz petrol devi BP'nin kârı sert düştü | Ekonomi Haberleri

BP'nin net karı 2024 yılı ilk çeyrekte 2,3 milyar dolara geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiliz enerji devi BP Salı günü yaptığı açıklamada, gaz fiyatlarının bir önceki yıla göre düşmesi nedeniyle net karının ilk çeyrekte yüzde 72 oranında düştüğünü söyledi.

BP yaptığı açıklamada vergi sonrası kârın 2023 yılının ilk üç ayında 8,2 milyar dolardan 2,3 milyar dolara gerilediğini belirtti. Toplam gelir yüzde 13 düşüşle 48,9 milyar dolara geriledi.

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Sonuçların yanı sıra BP, 2026 sonuna kadar en az 2 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlanacağını duyurdu. CEO Murray Auchincloss, "BP genelinde karmaşıklığı basitleştiriyor ve azaltıyoruz" dedi.

BP ayrıca temettü ödemesi yapacağını ve 2024'ün ilk altı ayı için beklenen tutarın yarısı kadar olan 1,75 milyar dolarlık hisseleri geri almayı planladığını duyurdu.


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