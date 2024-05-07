Borsa İstanbul yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 10367 puan seviyesinde seyrediyor. Dolar 32,2608 TL, euro ise 34,7663 TL seviyesinde. Gram altın ise 2401 TL'den alıcı buluyor.

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