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İngiliz perakende sektöründe 176.7 bin kişi işini kaybetti

04.01.2021 - 17:18
İngiliz perakende sektöründe 176.7 bin kişi işini kaybetti | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin 700 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi'nden (CRR) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı belirtildi.

Ülkede, salgın nedeniyle geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin 700 kişinin işini kaybettiği aktarılan açıklamada, bu yıl sektördeki mağazaların kira ödemelerinde sorunlar yaşanacağı, 2021 sonuna kadar ortalama 200 bin kişinin daha işten çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CRR Direktörü Joshua Bamfield, karantina uygulamalarının mağazalar üzerinden yapılan perakende hizmetlerini olumsuz etkilediğini, mevcut durumun online satış yapan perakendecilere ise yaradığını belirtti.

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Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok sayıda ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, kasım sonunda iflas ettiğini ilan ederken, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri de 2020'de iflas edenler arasında yer aldı.

Perakende sektörü uzmanları, özellikle online alışveriş platformları ve sosyal medyaya zamanında yeterli yatırımı yapmayan perakende zincirlerinin, salgının yarattığı ortamdan olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Bu arada, salgın döneminde fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler ise müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.


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