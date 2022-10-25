İngiliz ekonomistten Bakan Nebati’ye övgü | Ekonomi Haberleri

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “Nebati'yi sev ya da sevme, o çok yetenekli bir iletişimci ve iyi bir hikaye anlatıcısı” dedi.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, Financial Times’a verdiği demeci sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip eden Ash, paylaşımında, “Nebati'yi sev ya da sevme, o çok yetenekli bir iletişimci ve iyi bir hikaye anlatıcısı” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin içinde ve dışındaki muhalif güçlerin ülkenin Rusya'yla ekonomik ilişkilerine dair kasten şüphe oluşturmaya çalıştığını belirten Nebati, Türkiye’nin uluslararası finansal sistem içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke olduğunu ve uluslararası finansal sistemin kurallarını ihlal edecek şekilde hareket etmediğini dile getirdi.

Nebati, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli bir bileşen olduğuna inandığını belirterek, Moskova'ya yönelik Batı yaptırımları nedeniyle finansal sistemi kullanamadıkları için birçoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi.

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