İngiliz devi Shell'den 6 milyar dolarlık kâr artışı

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Enerji şirketi Shell, Temmuz-Eylül döneminde analistlerin 5,3 milyar dolarlık beklentisini aşarak 6 milyar dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi.

Shell, 2023′ün ikinci çeyreğinde 6,3 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde ise 6,2 milyar dolar düzeltilmiş kazanç açıkladı.

Shell, önümüzdeki üç ay içerisinde 3,5 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacağını, ancak temettüsünü hisse başına 34 sentte sabit tutacağını duyurdu.

Shell’in Finans Direktörü Sinead Gorman, bir video sunumunda yaptığı açıklamada, Shell’in üst üste 12. çeyrekte en az 3 milyar dolarlık geri alım duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Gorman, "Bu çeyrekte, daha az elverişli makro ortama rağmen yine güçlü sonuçlar elde ettik. Bu, portföyümüzdeki sağlam operasyonel performanstan kaynaklandı ve son çeyreklerde kazandığımız ivmeyi sürdürdük" diye ekledi.

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Üçüncü çeyreğin sonunda net borç, geçen yılın aynı dönemine göre 40,5 milyar dolardan azalarak 35,2 milyar dolara geriledi.

Londra borsasında işlem gören şirketin hisseleri perşembe sabahı yüzde 0,9 arttı.