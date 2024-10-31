×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

İngiliz devi Shell'den 6 milyar dolarlık kâr artışı

Güncelleme Tarihi:

#Shell#Kâr#Hisse
İngiliz devi Shellden 6 milyar dolarlık kâr artışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 13:04

Petrol devi Shell, 6 milyar dolarlık kâr artışı bildirerek yeni hisse geri alım programı başlattı.

Haberin Devamı

Enerji şirketi Shell, Temmuz-Eylül döneminde analistlerin 5,3 milyar dolarlık beklentisini aşarak 6 milyar dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi.

Shell, 2023′ün ikinci çeyreğinde 6,3 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde ise 6,2 milyar dolar düzeltilmiş kazanç açıkladı.

Shell, önümüzdeki üç ay içerisinde 3,5 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacağını, ancak temettüsünü hisse başına 34 sentte sabit tutacağını duyurdu.

Shell’in Finans Direktörü Sinead Gorman, bir video sunumunda yaptığı açıklamada, Shell’in üst üste 12. çeyrekte en az 3 milyar dolarlık geri alım duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Gorman, "Bu çeyrekte, daha az elverişli makro ortama rağmen yine güçlü sonuçlar elde ettik. Bu, portföyümüzdeki sağlam operasyonel performanstan kaynaklandı ve son çeyreklerde kazandığımız ivmeyi sürdürdük" diye ekledi.

Haberin Devamı

Üçüncü çeyreğin sonunda net borç, geçen yılın aynı dönemine göre 40,5 milyar dolardan azalarak 35,2 milyar dolara geriledi.

Londra borsasında işlem gören şirketin hisseleri perşembe sabahı yüzde 0,9 arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shell#Kâr#Hisse

BAKMADAN GEÇME!