IMF Başekonomisti: Trump'ın ekonomi politikaları enflasyona yol açabilir

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, AFP'ye Trump'ın gümrük vergilerini artırma ve göçü kısıtlama politikalarının ekonominin arz tarafını kısıtlayacağını ve fiyatları yükselteceğini söyledi.

Gourinchas, seçilmiş başkanın bürokrasiyi ve vergileri azaltma gibi diğer önerilerinin de talebi artırarak enflasyonu körükleyebileceğini sözlerine ekleyerek "Sonuç olarak, ABD için riske baktığımızda, enflasyonda yukarı yönlü bir risk görüyoruz" dedi.

Pek çok ekonomist Trump'ın gümrük vergisi ve göç planlarını enflasyonist olarak görüyor ancak Trump ve danışmanları, yürürlüğe koymayı planladığı önlemlerin genel paketinin fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı olması gerektiğini savunarak buna karşı çıkıyor.

CME Group'un verilerine göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında yapmasını bekledikleri faiz indirimi sayısını azalttı. Uzmanlar Fed'in bu yıl en fazla iki çeyrek puanlık indirim yapma olasılığının yaklaşık yüzde 80 olduğunu belirtti.

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Gourinchas, IMF'nin Fed'in 2025 ve 2026'da faiz oranlarını yarım puan düşürmesini beklediğini, bunun Aralık ayında ankete katılan Fed yetkililerinin medyan projeksiyonlarıyla uyumlu bir tahmin olduğunu söyledi.

Öte yandan IMF küresel büyüme tahminini ABD ekonomisine ilişkin görünümünü keskin bir şekilde yükseltti.