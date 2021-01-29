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İlker Aycı: Çok yakında yeni müjdeler vereceğiz

29.01.2021 - 16:59
İlker Aycı: Çok yakında yeni müjdeler vereceğiz | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs pandemisini en iyi şekilde yönettiklerini belirtti. Pandemi sonrasında da büyük atılım yapacaklarına değinen Aycı "Çok yakında yeni müjdeler vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin uluslararası bir marka olduğunu, APEX tarafından 600 havayolu içinden seçilen 10'dan az kuruma verilen Diamond statüsünü kazandığını söyledi. Koronavirüs pandemisi sürecinin en uygun şekilde yönetildiğini, işten çıkarma yapmadıklarına değinen Aycı, pandemi sonrası büyük sıçrama yapacaklarını kaydetti.

İlker Aycı'nın CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle:

Türk Hava Yolları’nın yüzde 51’i özel yüzde 49’u Türkiye Varlık Fonu’nda olan bir şirket durumunda. Yüzde 51’inin özel olmasından dolayı özel şirket statüsünde ama bir tarafta da TVF duruyor. Yarı kamu, yarı özel. Halka açık da bir şirket. SPK kurallarına göre çalışan, dünyadaki 10 büyük havacılık şirketinden bir tanesi.

Çeşitli ölçüm kuruluşları çeşitli analizler yapıyor. THY, uluslararası marka olarak dünyada en çok bilinen markalar arasında. Dünyada en çok yolcu uçuran 6 şirketten biriyiz. Gelirlerimizin yüzde 83’ünü globalden yüzde 17’sini iç pazardan elde ediyoruz. Son 15-16 yılda THY dünyada kendini daha da bilinir konuma getirdi.

DIAMOND STATÜSÜNDEYİZ

Dünyada 600 havayolunu rate eden, derecelendiren kuruluş APEX bunların içinden en yüksek statüye 10’dan az kurumu Diamond statüsünde gördü. 15 milyonun üzerinde hijyen kiti dağıttık. Kabin ekibi içine hijyen ekibi koyduk. Uçaklarımızı dezenfekte ettik. İkram konseptimizi hijyen şartlarına uygun hale getirdik. 15 milyondan fazla ikram dağıttık, kısa süreli uçuşlarda ikramları kaldırdık. Uzun uçuşlarda ikramlara devam ettik.

KRİZ ANINDA DEVLETE BAŞVURMADIK

Biz tabi ki diğer bayrak taşıyıcılar gibi kolaylıkla devlete başvurmadık. Hibe yardımları almadık. Önce şunu düşündük, özkaynaklarımızla, kredibilitesiyle yoluna devam etmeliydi. Devlete en az yük getirerek bunu yapmaktı. Kendi alanımızda da en tanınan marka haline geldik. Hak ettiğimiz bu anlamlı yerin karşılığının bu olmadığını düşündük. Diğer firmaların ilk yaptığı iş işten çıkarmalar oldu. 2020 sonunda 5 milyon çalışan havacılık sektöründe işsiz kaldı. Biz bu yöntemi de seçmedik. Krizi fırsata çevirmeye yönelik iş planları yaparak oyuna girdik. Geride kimseyi bırakmadık. THY kadar hiçbir şirket hakkını vermemiştir. Kriz sonrasında da çalışanlarımızı bir arada tutmanın, ekibi dağıtmamanın, yeniden uçuş sayısının artmaya başlamasıyla kadrolarını dağıtan şirketlere göre THY daha avantajlı ve rekabetçi koşulda rekabet edecektir. Ekip arkadaşlarımın şirketine bağlılığı ve sorumlulukları bizi yine rekabette en güçlü yapacaktır.

217 ÜLKEYE UÇUŞ

Bir Türk iş insanının 217 ülkeye uçma şansı var. Önce krizi analiz ettik, sonra planlar yaptık. Danışmanlık aldık, analitik çözümler getirdik. Krizi yönetirken tasarruf yapmak zorundaydık.

KARGODA BÜYÜK SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİRDİK

Kargoda çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdik. Turkish Kargo dünyanın en büyük 5'inci şirketi oldu. Hedef ilk 3 şirket arasına girmek. 25 kargo uçağı vardı, 50 uçak daha kargoya ayrıldı. Kargo uçaklarımızı artırma planımız var. Turkish Kargo'nun dünya pazarındaki payı 5,4 oldu. Gidişata göre pazarın ritmini yakalıyoruz. Bu süreci en az zararla atlatan şirketlerdeniz. 1,5 milyon ton taşıdık, 2,5 milyon ton. İstanbul Havalimanı'ndan mayıs ayında yeni kargo merkezi açılacak.

MÜJDELER VERECEĞİZ

Ülkemize 10 milyar dolarlık döviz getiriyoruz. Çok yakında yeni müjdeler vereceğiz. Ülkemizin gurur duyacağı projelerimiz var. Sektöre teknoloji ihraç eden bir şirket olduk. Ülkemize güveniyorum, yerli uçak uzak değil.


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