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İlk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

20.12.2021 - 09:42 | Son Güncelleme :
İlk otomobil batarya fabrikası kuruluyor | Ekonomi Haberleri

Tamamen elektrikli modeller üretecek TOGG için batarya üretecek fabrikanın detayları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da duyurulan bilgilere göre, TOGG ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında ‘SiRo’ isimli batarya fabrikası kurulacağı bildirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Bursa’da kurulacak batarya fabrikası için öngörülen yatırım tutarı 30 milyar lira iken, fabrikanın 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlıyor. Elektrikli araçlar için batarya hücresi ve modül üretimi yapacak olan SiRo’nun 15 GWs (Gigawatt saat) kapasiteli batarya hücresi, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üreteceği de açıklandı.

TÜRKLER DİREKSİYONDA

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yeni kurulacak batarya fabrikası SiRo’nun da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstleniyor. Batarya şirketinin önemli yöneticilerinden birisi de daha önce TOGG’un strateji direktörlüğünü yürüten Özgür Özel olacak. Özel, SiRo Ticari Genel Müdürü olarak görev yapacak. Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunarak, “Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak” ifadelerini kullandı.

ÇİN’İN EN BÜYÜKLERİNDEN

Yapılan yatırım sadece TOGG açısından değil Türkiye otomotiv sektörünün geleceği açısından da oldukça önemli. TOGG’un batarya üretimindeki ortağı Farasis, Çin’in en büyük sekizinci pil üreticisi olarak dikkatleri çekiyor. Bu şirket, Geely, Mercedes-Benz gibi dünya devlerine de pil tedariki sağlıyor. Üç küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanı bulunan Farasis, şu anda BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Farasis ayrıca, Avrupa’da yüzde 100 karbon nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden.


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