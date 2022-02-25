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İlave Gümrük Vergisi’ne ‘enflasyon ayarı’

25.02.2022 - 09:39 | Son Güncelleme :
İlave Gümrük Vergisi’ne ‘enflasyon ayarı’ | Ekonomi Haberleri

Kurların yükselmesiyle fiyatları hızla artan yüzlerce ithal ürün üzerindeki İlave Gümrük Vergisi (İGV) enflasyonla mücadele kapsamında kaldırıldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Cumhurbaşkanı kararıyla İGV Uygulamasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle 500’den fazla ithal üründen alınan yüzde 15 ila yüzde 60 oranındaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı. İGV listesinden çıkarılan ürünler arasında tuvalet kağıtları, peçeteler, kağıt havlular, bebek ve hasta bezleri, kadın pedleri ile makarna, çikolata, ekmek ve pastacılık ürünleri, demir veya çelikten inşaat malzemelerine kadar yüzlerce sanayi ve tarım ürünü yer aldı.

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Türkiye, pandemi döneminde dünya genelinde yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak ucuz ithalattan yerli sanayiyi korumak ve üretim kapasitesini artırmak üzere 2020 yılında çok sayıda kararnameyle onbinlerce ürüne ilave gümrük vergisi koymuştu. Ancak son dönemde kur baskısıyla fiyatlarında olağanüstü artışlar görülen tuvalet kağıtları, bebek ve hasta bezleri, kadın pedleri, tamponlar, kağıt havlularda fiyat artışlarını durdurmak için yeni bir karar alındı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri kararın pandemi sonrası olumlu gelişmeler ve İGV’lerin fiyat artışlarına etkisi dikkate alınarak iç piyasada rekabetin desteklenmesi amacıyla alındığını belirttiler. İGV’si kaldırılan bazı ürünler şöyle: “Koli kartonu, poşetler, tuvalet kağıtları ve kağıt havlu ve peçeteler, kitap ciltleri, resim boyaları, fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, inşaatlarda kullanılan kalıplar, sofra ve mutfak eşyası, peruklar, kaldırım taşları, karolar, çengelli iğne, dikiş iğnesi, tıraş makineleri, tıraş bıçakları, inciler, kıymetli taşlar, makas, kalemtıraş, eşya taşımaya mahsusu elektrikli ve hibrit araçlar, vinçli taşıtlar, makarna, ekmek ve pastacılık ürünleri.”


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