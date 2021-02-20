İlaç fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

İlaç fiyatlarında 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi öncesinde dikkate alınacak Euro kuru belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; kur, geçen yıla göre yüzde 20 arttırılarak 3.81 TL’den 4.57 TL’ye yükseltildi. Karar öncesi, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara eklenen maddeyle, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak lira cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyeceği” öngörüldü. Kararda, “Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder” denildi. Karardaki düzenleme aynı gün hayata geçti.

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