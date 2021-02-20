‹ Önceki Haber Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Havalimanlarına kira müjdesi Havalimanlarına kira müjdesi

İlaç fiyatları yükseldi

20.02.2021 - 10:01
İlaç fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

İlaç fiyatlarında 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi öncesinde dikkate alınacak Euro kuru belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; kur, geçen yıla göre yüzde 20 arttırılarak 3.81 TL’den 4.57 TL’ye yükseltildi. Karar öncesi, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara eklenen maddeyle, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak lira cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyeceği” öngörüldü. Kararda, “Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder” denildi. Karardaki düzenleme aynı gün hayata geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.560 Değişim: 0,90% Hacim : 37.143 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.550 19.02.2021 Yüksek 1.567
Açılış: 1.552
6,9814 Değişim: 0,24%
Düşük 6,9474 20.02.2021 Yüksek 6,9992
Açılış: 6,9644
8,4638 Değişim: 0,36%
Düşük 8,4198 20.02.2021 Yüksek 8,4791
Açılış: 8,4331
400,02 Değişim: 0,55%
Düşük 394,74 19.02.2021 Yüksek 400,83
Açılış: 397,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.