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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

20.02.2021 - 09:45 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,06, dolar/TL yüzde 1,02, Euro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, Euro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.


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