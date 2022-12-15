İklim değişikliğinde notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük raporlama platformu olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2021 yılı iklim değişikliği raporlarını açıkladı.

15 bine yakın şirketin iklim, su güvenliği ve ormansızlaştırma alanındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor kapsamında çalışmalarını yürüten CarrefourSA, Su Güvenliği notunu 1 yıl içinde C seviyesinden A Liderlik Seviyesi’ne yükseltti. CarrefourSA böylece, araştırmada sadece 103 şirketin yer aldığı “Su Güvenliği modülü Global A List”e Türkiye’den giren tek organize gıda perakendecisi oldu. CarrefourSA, iklim değişikliği modülünde de notunu C’den A- seviyesine yükseltti.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CarrefourSA olarak tüm iş süreçlerimizde, attığımız her adımda doğayı merkeze alan bir yapıyla çalışıyoruz ve çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. 2020’den bu yana CDP bünyesinde gerçekleştirdiğimiz raporlamalar ile bu kapsamda farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Sadece 1 yıllık bir sürede ‘C’ olan skorlarımızı A seviyelerine taşıyarak ‘Global A-List’e giren dünyadaki sayılı firmalardan biri olmak bizim için gurur verici. Çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla raporlayarak bu başarımızı devam ettirmeyi çok önemsiyoruz.”

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