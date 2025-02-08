İklim değişikliği çalışması tam not aldı

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Şirketten yapılan açıklamada Migros, Türkiye’de SBTi tarafından kısa ve uzun vadeli hedeflerinin tamamı onaylanan 7 şirket arasında ilk gıda perakendecisi oldu. Açıklamada, Migros’un onaylanması ile tüm dünyada bu kapsamda onay alabilen gıda perakendecisi sayısının 26’ya yükseldiği ifade edildi.

Sürdürülebilirlik anlayışının Migros’un iş modelinin merkezinde yer aldığını belirten Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan “2025 Küresel Riskler Raporu”nda 10 yıllık gelecek için öngörülen ilk 4 risk, çevre ve iklim konularıyla ilgili. Biz de Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda bu kapsamda önemli yatırımlar yapıyor, gerçekçi ve somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yönelik gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın yanında sürdürülebilir su yönetimi, gıda israfıyla mücadele ve plastik atıkların azaltılması için takip ettiğimiz değer yaratan modellerle ekosistemimizi koruyacak önlemler alıyoruz” dedi.

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ENERJİ TÜKETİMİNİN 1/3’Ü GÜNEŞTEN

2026 sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3’ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçladıklarını belirten Tort, “Bunun için de art arda güneş enerjisi santralleri devreye almaya başladık. Migen iştirakimiz, bu yolda önemli yatırımlar yaparak aynı zamanda enerji verimliliğini de artırıyor. Son üç yılda doğrudan karbon emisyonları azaltım hedefimizin 1/3’ünü aştık. Bilimsel verilerle 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonunda toplam yüzde 42 azaltım, 2050 yılına da Net Sıfır hedefleri için somut adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.