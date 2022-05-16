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İkinci el araçlarda satışlar yükseldi

16.05.2022 - 09:39
İkinci el araçlarda satışlar yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29 arttı. Fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre, ikinci el satışı gerçekleştiren online platformlarda geçen ay toplamda 191 bin 401 satış gerçekleşti. Satışlar mart ayıyla karşılatırıldığında yüzde 29, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 39 arttı. Bu dönemde fiyatlar da bir önceki aya göre ortalama yüzde 4 arttı.

Online satışlar binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde ise, nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60.4 payla dizel otomobiller aldı. Dizelleri, 69 bin 927 satış ve yüzde 36.5 payla benzinli, 3 bin 656 satış ve yüzde 1.9 payla hibritler takip etti. Otogazlı otomobillerin payı bin 702 satışla yüzde 0.9 olurken, elektrikli otomobillerin payı 583 satışla yüzde 0.3 olarak açıklandı.

0-4 YAŞ İLK TERCİH

Geçen ay 64 bin 70 adetle en çok C segmenti otomobil satıldı. Bu segmenti 34 bin 900 adetle B segmenti takip etti. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37.5 ile 0-4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Bunu yüzde 33.7 payla 5-10 yaş aralığındaki araçlar izledi. 11-17 yaş üzeri araçların payı ise yüzde 28.9 oldu.

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında da, satışlardan en yüksek payı yüzde 64 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı. Bunu, yüzde 16 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yine yüzde10 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti. İkinci el araç analizlerinde ilandan kaldırılmış araçları satılmış olarak kabul eden Indicata, satış verilerini ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayandırıyor.


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