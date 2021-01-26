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İkinci el araç satışları 5 yılın zirvesinde

26.01.2021 - 15:49
İkinci el araç satışları 5 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de ikinci el araç satışları 2020 yılında geçtiğimiz 5 yılın en yüksek sayısına ulaştı.

 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.

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Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık
2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLAR DÜŞTÜ"

İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk nedeniyle fiyatların da gerilediğine dikkati çeken Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.

Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır." Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.


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