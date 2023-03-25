  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İki yeni banka daha kuruluyor
‹ Önceki Haber Binance'da işlemler durdu! Binance'da işlemler durdu! Sonraki Haber › Kriz söylentisi Deutsche Bank’ı eritti Kriz söylentisi Deutsche Bank’ı eritti

İki yeni banka daha kuruluyor

25.03.2023 - 09:02 | Son Güncelleme :
İki yeni banka daha kuruluyor | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

BDDK’nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli ’Ziraat Dinamik Banka’ ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi. Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli ’Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi. Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası’na da faaliyet izni verildi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.032 Değişim: -0,59% Hacim : 52.178 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 5.000 24.03.2023 Yüksek 5.117
Açılış: 5.079
19,0510 Değişim: 0,13%
Düşük 19,0024 24.03.2023 Yüksek 19,2700
Açılış: 19,0257
20,5023 Değişim: -0,63%
Düşük 20,4376 24.03.2023 Yüksek 20,9088
Açılış: 20,6316
1.211,97 Değişim: -0,66%
Düşük 1.210,55 24.03.2023 Yüksek 1.234,12
Açılış: 1.220,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.