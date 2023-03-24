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Binance'da işlemler durdu!

24.03.2023 - 14:47 | Son Güncelleme :
Binance'da işlemler durdu! | Bitcoin Haberleri

Binance, spot işlemleri etkileyen bir durumun ortaya çıktığını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'da işlemler durdu. Sport işlemleri etkileyen bir sorun oluştuğunu açıklayan Binance "Tüm spot işlemler hali hazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Binance'ta yaşanan sorunun akabinde Bitcoin fiyatı yüzde 2,64 düşüşle 27 bin 433 dolara kadar geriledi, şu sıralarda 27 bin 664 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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