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İki ülke de Türkiye için önemli

25.02.2022 - 09:30 | Son Güncelleme :
İki ülke de Türkiye için önemli | Ekonomi Haberleri

Günlerdir beklenen savaşta dün sabah düğmeye basıldı. Rusya, Ukrayna’ya yönelik kapsamlı bir savaş başlattı. Tüm dünyada dikkatlerin çevrildiği bölgedeki gelişmeler Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Her iki ülke de Türkiye ile güçlü askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik bağlara sahip. Rusya ve Ukrayna’da, Türkiye firmalarının üstlendiği milyarlarca dolarlık müteahhitlik projeleri, dış ticaret rakamları ve iki ülkeden gelen turist sayısı da tabloyu net bir biçimde ortaya koyuyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, güçlü bir dış ticaret partneri olan Rusya’ya geçen yıl 5.7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam bir önceki yıl 4.5 milyar dolardı. Bu ülkeden yapılan ithalat ise geçen yıl 29 milyar oldu. Bu rakam aynı zamanda, Türkiye’nin, Çin’den sonra ithalat yaptığı ikinci ülkenin Rusya olduğunu da ortaya koyuyor. Rusya’dan, bir önceki yıl yapılan ithalat rakamı ise 18 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı ihracat ise bir önceki yıl 2.1 milyar dolar olurken, bu rakam geçen yıl 2.9 milyar dolar olarak kayda girdi. Türkiye’nin bu ülkedeki ithalatı ise bir önceki yıl 2.6 milyar dolar, geçen yıl ise 4.5 milyar dolar olarak kayda girdi.

TOPLAM 6.7 MİLYON TURİST

Savaş konumunda bulunan iki ülke, turizm açısından da Türkiye için oldukça büyük bir önem arz ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’yi geçen yıl 4.7 milyon Rus turist ziyaret etti. Yine geçen yıl, Ukrayna’dan gelen turist sayısı ise 2 milyon kişi olarak istatistiklere yansıdı.

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3 MİLYAR DOLARLIK YENİ İŞ

Dış ticaret ve turizmin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri açısından da iki ülke Türkiye için oldukça önemli. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) verilerine göre Türkiye, 1972’den bu yana Rusya’da iş yapıyor. Son 50 yılda üstlenilen müteahhitlik projelerinin bedeli 95 milyar dolar. Bu ülkede, geçen yıl üstlenilen 30 projenin bedeli ise 11 milyar dolar. Şu an, ülkede devam eden 150 projenin büyüklüğü ise 21 milyar dolar. Ukrayna’da üstlenilen proje sayısı ise istikrarlı bir artış eğiliminde. 2019’da 7, 2020’de 10, 2021’de ise 34 yeni projeyi Türkiye firmaları üstlendi. Ukrayna’da 1972’den beri üstlenilen projeler 9 milyar dolarlık büyüklüğü sahip. Ukrayna’da yakın zaman önce alınan projelerin bedeli ise 3 milyar dolar.

BUĞDAYDA RUSYA LİDER

İki ülke ile yüzlerce ürün grubunun ticaretini yapan Türkiye, benzer şekilde tarım ürünleri açısından da güçlü bir ticari hacme sahip. Türkiye geçen yıl Rusya’dan 4.4 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı yaptı. Bu ülkeye yapılan tarım ürünü ihracatı ise 1.5 milyar dolar oldu. Bu ürün grubu arasında buğdayın ise özel bir yeri var. İthal edilen buğdayın yüzde 70’i Rusya’ya, yüzde 15’i ise Ukrayna menşeili.

UKRAYNA’DA ŞANTİYELER DURDU

RUSYA şantiyelerinde sorun olmadığını belirten TMB Başkanı Erdal Eren Ukrayna için şunları söyledi: “Kış şartlarında çalışılamadığı için Türk işçilerin büyük kısmı izinliydi. Ülkede çok fazla inşaat işçisi olmadığı bilgisini aldık. Olağanüstü hal ilan edildiği için, ufak tefek işlerin yapıldığı şantiyeler kapatıldı, işler durdu.” Gelişmelerin yurtiçinde de inşaat sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirten Eren, doların etkisiyle inşaat malzemelerinde beklentilerin üzerinde fiyat artışı olabileceğini ekledi.


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